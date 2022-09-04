Украинский вице-премьер Верещук пригрозила тюрьмой за участие в референдумах
Об этом она сказала во время телемарафона «Единые новости».
«Им грозит криминальное наказание», — цитирует Верещук ТАСС.
Как ранее сообщил мэр Бердянска Александр Сауленко, референдум о статусе города и освобождённой территории Запорожской области запланирован на сентябрь.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также сказал, что в регионе подготавливают нормативно-правовую базу для проведения референдума.
В Москве отмечали, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сами определят своё будущее.