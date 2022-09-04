Украинский вице-премьер Верещук пригрозила тюрьмой за участие в референдумах

Украинский вице-премьер Ирина Верещук пригрозила жителям освобождённых районов страны наказанием за участие в референдумах об объединении с Россией.

Об этом она сказала во время телемарафона «Единые новости».

«Им грозит криминальное наказание», — цитирует Верещук ТАСС.

Как ранее сообщил мэр Бердянска Александр Сауленко, референдум о статусе города и освобождённой территории Запорожской области запланирован на сентябрь.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также сказал, что в регионе подготавливают нормативно-правовую базу для проведения референдума.

В Москве отмечали, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сами определят своё будущее.