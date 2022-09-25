«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: референдум, день третий | Киев отвечает террором

Спецвыпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Киев ужесточает террор против людей, которые голосуют на референдумах. Из американских РСЗО ударили по гостинице в Херсоне, где проживали журналисты. В ДНР обезвредили банду диверсантов, которые планировали теракты в республике, все боевики проходили обучение в Европе. Все подробности о ходе голосования узнаем у наших экспертов. Ведущий — Виталий Серуканов.