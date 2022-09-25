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Политолог Суздальцев: жители освобождённых территорий выбирают Россию как будущее для своих детей

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Полина Полетаева
Политолог Андрей Суздальцев в разговоре с RT прокомментировал ход голосования по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Политолог Суздальцев: жители освобождённых территорий выбирают Россию как будущее для своих детей
  • РИА Новости

«Люди выбирают именно Россию как свой дом, как будущее своих детей. Это очень приятно», — сказал Суздальцев.

Он отметил, что Россия «сейчас выполняет историческую миссию» и её поддерживают в этом и народ страны, и те регионы, которые голосуют за вхождение в состав РФ.

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.

Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.

RT ведёт текстовую трансляцию. 

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