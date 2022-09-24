Депутат Туров рассказал о высокой активности в ходе голосования в Херсонской области

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT рассказал о ходе голосования в Херсонской области.

Депутат отметил высокую активность на участках.

По словам парламентария, желающие проголосовать выстраиваются в большие очереди.

«На данный момент более 30% избирателей уже приняли участие, что говорит о высокой явке», — поделился собеседник RT.

Он также заявил, что присутствует большое количество наблюдателей, в том числе иностранных — из Сербии и Германии.

«Всё проходит спокойно, наши силовые структуры обеспечивают безопасность», — заключил Туров.

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.

Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.

RT ведёт текстовую трансляцию.