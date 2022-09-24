Депутат Туров рассказал о высокой активности в ходе голосования в Херсонской области
- РИА Новости
Депутат отметил высокую активность на участках.
По словам парламентария, желающие проголосовать выстраиваются в большие очереди.
«На данный момент более 30% избирателей уже приняли участие, что говорит о высокой явке», — поделился собеседник RT.
Он также заявил, что присутствует большое количество наблюдателей, в том числе иностранных — из Сербии и Германии.
«Всё проходит спокойно, наши силовые структуры обеспечивают безопасность», — заключил Туров.
На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.
Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.
RT ведёт текстовую трансляцию.