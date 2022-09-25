Политолог Мезюхо рассказал о высокой вовлечённости жителей в процесс референдума

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал ход голосования по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Политолог отметил, что, исходя из данных по явке двух дней, можно говорить о высоком уровне вовлечённости жителей четырёх регионов в процедуру волеизъявления.

«Тем более надо учитывать тот факт, что референдум проходит под обстрелы и информационные провокации украинской стороны. Поэтому однозначно те цифры, которые были зафиксированы, свидетельствуют о достаточно высокой явке. Я думаю, что эта тенденция будет продолжена и сегодня, в третий день голосования», — считает Мезюхо.

По его мнению, по итогам всех дней народного волеизъявления можно будет увидеть внушительную цифру участников, что в свою очередь будет свидетельствовать о высокой народной легитимности выборного процесса.

«Я думаю, что референдумы по самоопределению регионов в конце концов приведут к воссоединению двух областей и республик с российским государством. И ключевое — сегодня люди видят образ будущего. Причём не только те, которые проживают на территориях Херсонской и Запорожских областей и Донецкой и Луганской народных республик, но и те люди, которые живут на территории регионов, подконтрольных ВСУ. Они видят, что Россия своих не бросает. Это важный момент, который необходимо отметить в свете происходящих событий», — добавил политолог.

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.

Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.

RT ведёт текстовую трансляцию.