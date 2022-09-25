Сенатор Джабаров о ходе референдума о вхождении в состав России: всё развивается позитивно
- РИА Новости
«Я думаю, что всё развивается очень позитивно. Опрошенные говорят, что практически все проголосовавшие за вхождение в состав России», — сказал сенатор.
Он отметил, что процесс референдума осложняется постоянными обстрелами территорий со стороны Украины.
«Они (власти Украины. — RT), с одной стороны, просят срочное заседание Совбеза ООН по вопросу референдума и в то же время беспощадно действуют против пока ещё своих сограждан, убивая их. Конечно, сегодняшний день, когда будут работать уже стационарные участки, требует особого внимания», — добавил Джабаров.
В заключение собеседник RT напомнил, что главная задача — «обеспечить максимальную безопасность людей».
На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.
Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.
RT ведёт текстовую трансляцию.