Сенатор Джабаров о ходе референдума о вхождении в состав России: всё развивается позитивно

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал ход голосования по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

«Я думаю, что всё развивается очень позитивно. Опрошенные говорят, что практически все проголосовавшие за вхождение в состав России», — сказал сенатор.

Он отметил, что процесс референдума осложняется постоянными обстрелами территорий со стороны Украины.

«Они (власти Украины. — RT), с одной стороны, просят срочное заседание Совбеза ООН по вопросу референдума и в то же время беспощадно действуют против пока ещё своих сограждан, убивая их. Конечно, сегодняшний день, когда будут работать уже стационарные участки, требует особого внимания», — добавил Джабаров.

В заключение собеседник RT напомнил, что главная задача — «обеспечить максимальную безопасность людей».

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.

Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.

RT ведёт текстовую трансляцию.