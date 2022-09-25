В ВГА Энергодара заявили об обстреле моста на въезде в город со стороны ВСУ
- РИА Новости
«ВСУ прошлой ночью обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар со стороны Днепровки», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, проезд по мосту открыт.
Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в дни референдума о вхождении региона в состав России.