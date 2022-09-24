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Рогов заявил о массированном артобстреле Энергодара боевиками ВСУ

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Радио России» заявил о массированном артобстреле Энергодара боевиками ВСУ.
Рогов заявил о массированном артобстреле Энергодара боевиками ВСУ
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Энергодар подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Причём бьют по жилым кварталам. Обстрела города такой интенсивности ещё не было», — сказал он РИА Новости.

По его словам, украинские боевики стремятся запугать мирных граждан.

«Режим Зеленского сорвался с цепи. Они стремятся запугать мирное население и как можно больше пролить крови наших граждан, чтобы помешать проведению референдума. Всё это убеждает нас, что нужно как можно быстрее становиться Россией», — добавил он.

Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в дни референдума о вхождении региона в состав России.

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