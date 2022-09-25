В Бердянске произошёл второй за сегодняшний день взрыв
В Бердянске произошёл второй за сегодняшний день взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
- РИА Новости
«В Бердянске прозвучал второй за сегодня взрыв», — цитирует его РИА Новости.
Рогов отметил, что подробности произошедшего выясняются.
Ранее в Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: