В Бердянске произошёл второй за сегодняшний день взрыв

В Бердянске произошёл второй за сегодняшний день взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

РИА Новости

«В Бердянске прозвучал второй за сегодня взрыв», — цитирует его РИА Новости. Рогов отметил, что подробности произошедшего выясняются. Ранее в Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство.