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В Бердянске произошёл второй за сегодняшний день взрыв

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В Бердянске произошёл второй за сегодняшний день взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
В Бердянске произошёл второй за сегодняшний день взрыв
  • РИА Новости

«В Бердянске прозвучал второй за сегодня взрыв», — цитирует его РИА Новости.

Рогов отметил, что подробности произошедшего выясняются.

Ранее в Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство.

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