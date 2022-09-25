Член избиркома ранен в Горловке в результате обстрела ВСУ

Член участковой избирательной комиссии в посёлке под Горловкой получил ранение в результате обстрела украинских военных. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, члены избирательных комиссий проводят обход по своим участкам для того, чтобы местные жители смогли безопасно проголосовать.

«Сегодня во время исполнения своих обязанностей в посёлке Геологоразведки по улице Яковенко ранение получил член УИК ... 1974 г. р.», — написал Приходько в Telegram.

Ранее стало известно, что международные наблюдатели из Бразилии, Нидерландов и Египта прибыли в Луганскую Народную Республику для работы на референдуме о вхождении ЛНР в состав России.