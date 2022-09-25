Член избиркома ранен в Горловке в результате обстрела ВСУ
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По его словам, члены избирательных комиссий проводят обход по своим участкам для того, чтобы местные жители смогли безопасно проголосовать.
«Сегодня во время исполнения своих обязанностей в посёлке Геологоразведки по улице Яковенко ранение получил член УИК ... 1974 г. р.», — написал Приходько в Telegram.
Ранее стало известно, что международные наблюдатели из Бразилии, Нидерландов и Египта прибыли в Луганскую Народную Республику для работы на референдуме о вхождении ЛНР в состав России.