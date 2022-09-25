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Член избиркома ранен в Горловке в результате обстрела ВСУ

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Член участковой избирательной комиссии в посёлке под Горловкой получил ранение в результате обстрела украинских военных. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Член избиркома ранен в Горловке в результате обстрела ВСУ
  • Gettyimages.ru

По его словам, члены избирательных комиссий проводят обход по своим участкам для того, чтобы местные жители смогли безопасно проголосовать.

«Сегодня во время исполнения своих обязанностей в посёлке Геологоразведки по улице Яковенко ранение получил член УИК ... 1974 г. р.», — написал Приходько в Telegram.

Ранее стало известно, что международные наблюдатели из Бразилии, Нидерландов и Египта прибыли в Луганскую Народную Республику для работы на референдуме о вхождении ЛНР в состав России.

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