Червиченко высказался о снижении бюджета «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость об уменьшении бюджета столичного клуба.

«Такое урезание бюджета возможно, но для этого надо сказать болельщикам, что они увидели команду с хорошими игроками... А теперь забудьте! Мы всех распускаем, потому что урезается бюджет. Болельщики сейчас и так несчастливы, а теперь будут несчастливы совсем», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

По его словам, футболисты полностью защищены от невыплаты зарплаты: кто-то пойдёт в суд, а кто-то в ФИФА.

«Когда ты говоришь, что бюджет снизится, хочется узнать, куда денутся дорогостоящие игроки. Как вы уменьшите зарплату Промесу? Как это будет выглядеть на практике?» — добавил Червиченко.

По информации СМИ, финансирование московского клуба на 2023 год составит около 8 млрд рублей. К 2024 году обновлённый бюджет сократится вдвое.

Ранее директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о сокращении бюджета клуба в сезоне-2022/23.