В ЦСКА опровергли информацию о сокращении бюджета в следующем сезоне

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о сокращении бюджета клуба в сезоне-2022/23.
В ЦСКА опровергли информацию о сокращении бюджета в следующем сезоне
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Мы можем уверено говорить, что ни о каком сокращении бюджета клуба речи не идёт. Очевидно, что в отсутствие еврокубков снижается доходная часть, но это не является достаточным основанием говорить о значительном сокращении», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

По его словам, армейцы всегда делали серьёзную ставку на своих воспитанников, старались «жить по средствам» и намерены продолжать следовать нацеленной на процветание клуба политике.

По информации СМИ, бюджет красно-синих планировали сократить в связи с текущей экономической ситуацией в стране.

Ранее футбольный агент Адам Чебеджи прокомментировал будущее своего клиента, полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить