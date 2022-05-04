В ЦСКА опровергли информацию о сокращении бюджета в следующем сезоне

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о сокращении бюджета клуба в сезоне-2022/23.

«Мы можем уверено говорить, что ни о каком сокращении бюджета клуба речи не идёт. Очевидно, что в отсутствие еврокубков снижается доходная часть, но это не является достаточным основанием говорить о значительном сокращении», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

По его словам, армейцы всегда делали серьёзную ставку на своих воспитанников, старались «жить по средствам» и намерены продолжать следовать нацеленной на процветание клуба политике.

По информации СМИ, бюджет красно-синих планировали сократить в связи с текущей экономической ситуацией в стране.

Ранее футбольный агент Адам Чебеджи прокомментировал будущее своего клиента, полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи.