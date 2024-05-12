МЧС: поисково-спасательные работы в Белгороде возобновлены

Поисково-спасательные работы в Белгороде после отмены сигнала «ракетная опасность» возобновлены.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Поисково-спасательные работы после отмены сигнала «ракетная опасность» возобновлены», — говорится в сообщении.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В ходе отражения атаки было сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.