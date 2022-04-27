«Интер» уступил «Болонье» и упустил шанс возглавить таблицу Серии А

Миланский «Интер» потерпел поражение от «Болоньи» в перенесённом матче 20-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Болонье и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На третьей минуте Иван Перишич вывел «нерадзурри» вперёд. Однако местный коллектив ответил голами Марко Арнаутовича и Николы Сансоне на 28-й и 82-й минутах.

Таким образом, «Интер» с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии и упустил шанс обогнать опережающий его на два балла «Милан». «Болонья» набрала 42 очка и находится на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» сыграла вничью с «Торино» в матче Серии А с восемью голами и четырьмя пенальти.