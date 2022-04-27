«Аталанта» сыграла вничью с «Торино» в матче Серии А с восемью голами и четырьмя пенальти

«Аталанта» на своём поле сыграла вничью с «Торино» в перенесённом матче 20-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 4:4. При этом туринцы вели 4:2 по ходу игры.

В составе хозяев дубль оформил Луис Мурьель на 17-й и 83-й минутах. Причём колумбиец оба мяча забил с пенальти. Кроме того, у бергамасков отличились Мартен де Рон и Марио Пашалич на 23-й и 78-й минутах.

Гости ответили двумя голами с 11-метровых Саши Лукич (36' и 63'), точным ударом Арнальдо Антонио Санабрия (4'), а также автоголом хавбека «Аталанты» Ремо Фройлера (68').

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 55 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» (44) находится на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» одержал волевую победу над «Сассуоло» в Серии А.