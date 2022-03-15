«Чемпионат»: нигерийский футболист Игбун покинул «Нижний Новгород»
- Gettyimages.ru
- © Mike Kireev/NurPhoto
Об этом сообщает «Чемпионат».
Игбун перешёл в «Нижний Новгород» в феврале этого года, подписав контракт до мая 2022 года. С тех пор он провёл за нижегородскую команду всего два матча, в которых в сумме находился на поле 31 минуту.
До этого он в России также выступал за «Динамо» и «Уфу».
Ранее главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопрос по поводу санкций в отношении российского футбола.