«Чемпионат»: нигерийский футболист Игбун покинул «Нижний Новгород»

Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун воспользовался разрешением ФИФА на приостановку контракта и покинул футбольный клуб «Нижний Новгород».

Об этом сообщает «Чемпионат».

Игбун перешёл в «Нижний Новгород» в феврале этого года, подписав контракт до мая 2022 года. С тех пор он провёл за нижегородскую команду всего два матча, в которых в сумме находился на поле 31 минуту.

До этого он в России также выступал за «Динамо» и «Уфу».

Ранее главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопрос по поводу санкций в отношении российского футбола.