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Генсек НАТО: альянс должен ежегодно вкладывать в поддержку Украины €40 млрд

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен ежегодно вкладывать в военную поддержку Украины €40 млрд.
Генсек НАТО: альянс должен ежегодно вкладывать в поддержку Украины €40 млрд
  • AP
  • © Johanna Geron

Столтенберг отметил, что с начала СВО на Украине «НАТО предоставляла Украине ежегодно военную поддержку на €40 млрд».

«Мы должны сохранить этот уровень так долго, как потребуется, чтобы обеспечить свежее финансирование каждый год. Долгосрочное гарантированное финансирование», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер выразил мнение, что Украина хочет вторгнуться в Россию и вынудить Североатлантический альянс вступить в конфликт.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT заявила, что все меры, которые Москва будет принимать по размещению оружия, она будет принимать в ответ на действия НАТО.

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