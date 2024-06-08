Миршаймер: Украина хочет вторгнуться в Россию и втянуть НАТО в конфликт

Американский политолог Джон Миршаймер выразил мнение, что Украина хочет вторгнуться в Россию и вынудить Североатлантический альянс вступить в конфликт.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украинцы глубоко заинтересованы в эскалации ради втягивания США и НАТО в борьбу», — сказал Миршаймер.

По его словам, сегодня можно услышать много разговоров о том, что Украина хочет напасть на Россию, чтобы это помогло им победить на фронте, «где они явно проигрывают».

При этом даже этот сценарий не повлияет на ход украинского конфликта, считает Миршаймер.

Он добавил, что не в национальных интересах США вводить войска на Украину, так как это «обернётся катастрофой».

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус выступил против отправки военных инструкторов на Украину.