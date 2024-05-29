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Глава Минобороны ФРГ выступил против отправки военных инструкторов на Украину

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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус выступил против отправки военных инструкторов на Украину.
Глава Минобороны ФРГ выступил против отправки военных инструкторов на Украину
  • AFP

Он отметил, что ему ещё никто не смог объяснить преимущества обучения солдат ВСУ на территории Украины. 

«Дополнительный эффект, которого я не вижу, не соотносится с риском и усилиями, которые придётся приложить, и поэтому для нас это не является вариантом», — цитирует министра ТАСС.

Ранее издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что ФРГ и США разозлились на Киев за самостоятельное использование Patriot.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

Российский лидер, в частности, напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а полётное задание для таких вооружений могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных.

Полётное задание для некоторых систем готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО, подчеркнул президент России.

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