Глава Минобороны ФРГ выступил против отправки военных инструкторов на Украину

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус выступил против отправки военных инструкторов на Украину.

Он отметил, что ему ещё никто не смог объяснить преимущества обучения солдат ВСУ на территории Украины.

«Дополнительный эффект, которого я не вижу, не соотносится с риском и усилиями, которые придётся приложить, и поэтому для нас это не является вариантом», — цитирует министра ТАСС.

Ранее издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что ФРГ и США разозлились на Киев за самостоятельное использование Patriot.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

Российский лидер, в частности, напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а полётное задание для таких вооружений могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных.

Полётное задание для некоторых систем готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО, подчеркнул президент России.