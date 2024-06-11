«Отработка воздушного боя»: чем уникален российский учебно-боевой самолёт Як-130

Минобороны получило от Иркутского авиазавода новую партию учебно-боевых самолётов Як-130. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха». Як-130 — первая в мире платформа, которая может использоваться для подготовки пилотов самолётов четвёртого и пятого поколения. Машину отличают превосходная аэродинамическая компоновка и уникальный комплекс бортового оборудования. На Як-130 курсант имеет возможность отрабатывать пилотирование на больших углах атаки и применение различного вооружения. В настоящее время осуществляется модернизация самолёта и создание усовершенствованного двигателя для него. По словам экспертов, Як-130 — самая востребованная платформа для обучения лётчиков в России и в зарубежных странах.

Иркутский авиационный завод (входит «Ростех») передал Минобороны России партию двухместных учебно-боевых самолётов Як-130. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Авиационная техника прошла необходимые наземные и лётные испытания и отправилась к месту постоянной дислокации», — отметили в госкорпорации.

Как заявил генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, выпускаемые в Иркутске Як-130 играют важную роль в практической подготовке летчиков Воздушно-космических сил.

«В августе этого года Иркутский авиационный завод отметит своё 90-летие, и на протяжении всех этих лет выполнение государственного оборонного заказа оставалось одним из ключевых приоритетов предприятия. На текущем этапе значительные ресурсы завода также сосредоточены на выполнении задач по поставкам истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130 под нужды армии и флота», — цитирует Слюсаря пресс-служба «Ростеха».

В комментарии RT заслуженный лётчик РФ, кандидат технических наук генерал-майор Владимир Попов отметил большую необходимость в поставках подобного рода техники.

«Як-130 помогает курсантам эффективно осваивать широкую номенклатуру нашей боевой авиатехники. Это очень востребованная машина для отработки навыков пилотирования и применения различного современного вооружения», — подчеркнул Попов.

«Базовый самолёт»

Напомним, Як-130 стал первым в мире учебно-боевым самолётом, аэродинамическая компоновка и лётно-технические характеристики которого позволяют готовить пилотов авиационных платформ четвёртого и пятого поколения.

По данным ОАК, Як-130 представляет собой моноплан классической схемы со среднерасположенным стреловидным крылом и цельноповоротным горизонтальным оперением. Крыльевые наплывы и особенная компоновка воздухозаборников обеспечивают машине возможность устойчивого управляемого полёта на больших углах атаки.

Взлётная масса Як-130 составляет 10,29 т, практический потолок — 12,5 т, максимальная скорость — 1060 км/ч, предельная дальность полёта — 1600 км.

Как отмечают в «Ростехе», самолёт отличается превосходной манёвренностью и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), характерными для новейших боевых самолетов.

«Именно Як-130 выбран в качестве базового самолёта для основной и повышенной подготовки лётчиков ВКС России. Самолёт позволяет на самом современном уровне обучать пилотов боевых самолётов поколения «4+» и «5». Он может успешно использоваться для подготовки в условиях, приближенных к боевой обстановке, с условным или реальным применением вооружения типа «воздух-воздух»/«воздух-земля», — говорится в материалах «Ростеха».

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Бортовая аппаратура самолёта — полностью цифровая. В передней и задней кабинах пилотов установлены жидкокристаллические индикаторы. Кроме того, Як-130 оснащается комплексной цифровой электродистанционной системой управления, которая позволяет выполнять фигуры высшего пилотажа и обучать лётчиков управлению истребителями различных классов.

«При обучении сложному пилотажу и отработке воздушного боя система позволяет приблизить динамические характеристики Як-130 к моделируемым самолётам. Так, за штурвалом можно отработать воздушный бой, ракетно-бомбовые удары по наземным целям, в том числе с имитацией ПВО противника», — сообщается на сайте «Ростеха».

БРЭО Як-130 устроено таким образом, что ошибки курсанта могут быть мгновенно исправлены пилотом-инструктором. Кроме того, в машине реализована функция посадки с земли по радиосигналу в случае, если оба члена экипажа потеряют возможность управлять техникой.

Наряду с этим в учебно-боевой машине хорошо проработана система катапультирования пилотов — она срабатывает при нулевой скорости и на малой высоте через специально разрушаемое остекление.

По информации ОАК, Як-130 может быть легко адаптирован и под выполнение боевых задач. На девяти наружных узлах подвески самолёт способен поднимать в воздух до 3 т ракетно-бомбового вооружения. При необходимости машина может оснащаться лазерным дальномером, оптико-локационной станцией, бортовым комплексом обороны и радиолокационной станцией.

Как уточняют в «Ростехе», Як-130 способен выполнять функцию лёгкого штурмовика, уничтожая отдельные наземные объекты и малоскоростные воздушные аппараты. Радиус его боевого применения по сухопутным целям достигает 680 км.

Из под крыла Як-130 могут запускаться ракеты класса «воздух-воздух» Р-73 с инфракрасными головками самонаведения, высокоточные авиационные бомбы KAБ-500Кр, авиабомбы калибра от 50 до 500 кг, неуправляемые авиационные ракеты С-8, С-13, С-25.

Новые возможности

Большие возможности Як-130 обеспечивают два турбореактивных двухконтурных двигателя АИ-222-25. Данный силовой агрегат выпускает производственный комплекс «Салют» Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) «Ростеха».

АИ-222-25 выполнен по модульной схеме, оснащён аппаратурой автономного запуска и системой автоматического управления и контроля. Тяга двигателя на максимальном режиме — 2500 кгс (килограмм-сил), на учебном — 2200 кгс.

В 2021 году было объявлено о запуске работ по модернизации АИ-222-25. После этого, согласно информации ОДК, российские специалисты разработали новый компрессор высокого давления и усовершенствовали технологию изготовление биметаллического рабочего колеса силового агрегата.

В начале июня пресс-служба ОДК сообщила о создании цифрового двойника АИ-222-25. Технология позволит совершенствовать характеристики силовой установки и проектировать узлы новых модификаций с меньшими временными и материальными затратами. Проект реализовал «Салют» в тесном сотрудничестве с Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ).

«Созданный на московском предприятии «Салют» цифровой двойник предназначен для разработки конструкторских решений при модернизации АИ-222-25 и для создания его модификации. Сегодня мы работаем над повышением характеристик и ресурсных показателей силовой установки», — цитирует пресс-служба ОДК заместителя генерального директора — генерального конструктора корпорация Юрия Шмотина.

Одновременно российские конструкторы заняты созданием перспективного двигателя СМ-100 для модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Макет новой силовой установки был представлен в прошлом году на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Как полагают в ОДК, СМ-100 будет совершеннее АИ-222-25 «за счёт повышения степени сжатия, установки современного трёхступенчатого компрессора низкого давления, внедрения модернизированных узлов камеры сгорания и турбины повышенной надёжности».

«Также для модернизированного двигателя (СМ-100. — RT) разработана усиленная коробка приводов, позволяющая установить привод-генератор, номинальная мощность которого в два раза выше, чем у базовой версии двигателя АИ-222-25», — говорится в материалах ОДК.

О параметрах грядущей модернизации Як-130 известно немного. Летом прошлого года генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский сообщил РИА Новости о том, что учебно-боевой самолёт будет адаптирован под выполнение специальных задач и «продвинутое обучения лётчиков».

Как считают опрошенные RT эксперты, Як-130М получит обновлённый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, которое позволит отрабатывать навык применения новейших вооружений.

«С точки зрения лётных характеристик и аэродинамический компоновки в самолёт трудно что-то добавить. Впрочем, в этом и нет никакой необходимости. Як-130 доказал свою высочайшую эффективность. Изменения, о которых говорится, скорее всего, коснутся бортового оборудования. Оно будет обновлено для того, чтобы будущие лётчики знали, как применять те вооружения, которые сравнительно недавно вошли в арсенал наших ВКС», — отметил в разговоре с RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

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По мнению эксперта, модернизация Як-130 будет способствовать росту уровня подготовки лётчиков, которым предстоит пилотировать тяжёлые многофункциональные самолёты ВКС. Насыщение войск учебно-боевой авиатехникой особенно важно в условиях продолжающейся СВО, добавил Гусаров.

Как полагает Владимир Попов, российская промышленность способна поставлять Минобороны необходимое количество Як-130 и продолжать экспортировать этот самолёт.

Согласно актуальной информации «Рособоронэкспорта», в портфеле зарубежных заказов компании порядка 50 Як-130 и истребителей семейства Су-30, которые также выпускает Иркутский авиазавод.

«Як-130 — это универсальная учебно-тренировочная машина. Она пригодится странам, которые эксплуатируют как наши боевые самолёты, так и зарубежные. Да, определённую роль сейчас может играть фактор санкций. Но вряд ли он будет определяющим. Як-130 — это очень конкурентный продукт российской авиапромышленности. На мой взгляд, его продолжат покупать страны Юго-Восточной Азии, могут появиться и новые заказчики из числа нейтральных и дружественных государств» , — подытожил Попов.