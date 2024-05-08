«Технологическая независимость»: чем уникален обновлённый авиационный двигатель ТВ7-117СТ-01

Перспективный авиационный турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01 получил несколько обновлений. Об этом заявил генеральный конструктор АО «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев. По его словам, силовой агрегат стал более мощным, надёжным и пожарозащищённым. У двигателя высокие параметры термодинамического цикла, что обеспечивает хорошую топливную эффективность. ТВ7-117СТ-01 разработан для регионального самолёта Ил-114-300. По мнению экспертов, машины с новыми двигателями заменят Ан-24 и Ан-26, которые эксплуатируются в Сибири и Арктике, а также на Дальнем Востоке.

Генеральный конструктор АО «ОДК-Климов» (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию «Ростеха») Всеволод Елисеев сообщил RT, что перспективный авиационный двигатель ТВ7-117СТ-01 приобрёл новые качества.

«Двигатель ТВ7-117СТ-01 до испытаний в составе самолёта прошёл ряд улучшений: увеличена мощность, повышена надёжность и пожарозащищённость. В ходе полёта (самолёта Ил-114-300. — RT), состоявшегося 31 марта, силовая установка показала высокие тяговые характеристики и сниженный уровень шума, что важно для пассажиров. Сегодня наши общие с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех». — RT) усилия сконцентрированы на сертификации самолёта. Мы находимся ещё в начале большой и кропотливой работы», — сказал Елисеев.

Напомним, ТВ7-117СТ-01 разработан для регионального самолёта Ил-114-300. 31 марта «Ростех» сообщил о возобновлении лётных испытаний воздушного судна с доработанными двигателями. В этот день машина поднялась в небо с аэродрома филиала ПАО «ОАК» — Луховицкого авиазавода им. П.А. Воронина. Полёт продолжался 40 минут и проходил на высотах до 900 м и на скоростях до 230 км/ч.

Лётчики-испытатели проверяли устойчивость и управляемость Ил-114-300, стабильность работы бортовых систем и оборудования отечественного производства.

Всеволод Елисеев назвал возобновление лётных испытаний самолёта с двигателями ТВ7-117СТ-01 важным событием для ОДК, ОАК, авиастроительных предприятий «Ростеха» и всей промышленности России.

Как ранее отметили в ОДК, долгое время компетенции турбовинтовых двигателей мощностью 2000—4000 л. с. с винтами находились на территории Украины. Однако ситуация изменилась: в России создан собственный турбовинтовой двигатель, который по своим техническим характеристикам не уступает иностранным аналогам.

По словам генконструктора, двигатель ТВ7-117СТ-01, прежде чем встать на крыло Ил-114-300, прошёл обширную программу наземных испытаний. Значительная их часть осуществлялась на стендах Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова.

«На стендах двигатель прошёл большой комплекс инженерных и сертификационных испытаний. Их основные задачи — подтвердить заданные характеристики двигателя, его ресурс и необходимый уровень безопасности. Два года длились проверки надёжности и безопасности установки в термобарокамере, где имитировались условия по высоте и температуре наружного воздуха», — рассказал Елисеев.

Кроме того, более 120 часов двигатель провёл в воздухе в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Данные испытания позволили подтвердить надёжную работу двигателя «в эксплуатационных условиях совместно с воздушным винтом».

«Высокие параметры»

ТВ7-117СТ-01 является новейшим силовым агрегатом в семействе хорошо зарекомендовавших себя отечественных двигателей для самолётов и вертолётов.

«ТВ7-117 — семейство двигателей для вертолётов и региональных самолётов. Силовые установки изготавливаются с применением современных материалов, сплавов и покрытий и включают в себя все последние достижения мирового двигателестроения, такие как использование цифрового двойника и аддитивных технологий», — говорится в материалах «Ростеха».

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ТВ7-117СТ-01 обладает повышенной мощностью на взлётном режиме и высокой топливной эффективностью. В прошлом году АО «ОДК-Климов» расширил возможности эксплуатации этого мотора, все изменения были одобрены Росавиацией. В частности, ведомство разрешило его использование на высотах до 7600 м, и в компании продолжают работу по расширению эксплуатационных характеристик.

По данным Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»), в конструкции двигателя применены детали, выполненные с использованием аддитивных технологий. Например, таким способом изготовлены лопатки входного направляющего аппарата компрессора, что позволило получить их оптимальную форму и снизить массу двигателя.

ТВ7-117СТ-01 оснащается отечественной цифровой системой автоматического управления типа FADEC. В её состав входят противопомпажная система и аппаратура самодиагностики, что позволяет своевременно найти отказы и устранить их. Для двигателя ТВ7-117СТ-01 совместно с питерским Политехом был разработан цифровой двойник, позволяющий проводить большой комплекс расчётных исследований для оптимизации конструкции.

По данным ОАК, самолёт Ил-114-300 получил новейшую вспомогательную силовую установку ТА-14-114, которая обеспечивает «автономность самолёта при обслуживании и подготовке к полёту на малооборудованных аэродромах», и новый воздушный винт АВ112-114, отличающийся повышенной тягой 4 т.

Как сообщили RT в пресс-службе ОДК, особенность ТВ7-117СТ-01 состоит в двухвальной схеме (турбокомпрессор и силовая турбина). Высокоэффективный осецентробежный компрессор приводится во вращение двухступенчатой турбиной высокого давления.

«Двухступенчатая силовая турбина через редуктор приводит во вращение воздушный винт. Двигатель имеет высокие параметры термодинамического цикла, что обеспечивает хорошую топливную эффективность», — пояснили в корпорации.

Как заявил в марте журналистам генеральный директор ОДК Вадим Бадеха, ТВ7-117СТ-01 является мощным, надёжным и простым в обслуживании агрегатом.

ТВ7-117СТ-01 в ходе наземных испытаний

© ОДК

«Конструкторы ОДК проделали большую работу по улучшению эксплуатационных характеристик силовых установок семейства ТВ7-117. ОДК наращивает производственные мощности, и мы готовы приступить к серийным поставкам ТВ7-117СТ-01, чтобы обеспечить потребность авиаотрасли в отечественных двигателях», — цитирует «Ростех» Вадима Бадеху.

В комментарии RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отметил, что ТВ7-117СТ-01 был доработан с учётом высоких требований к надёжности и топливной эффективности.

«Важно, что сейчас возобновились испытания Ил-114-300 с доработанными двигателями. Это важный шаг на пути к полной технологической независимости. В ходе испытаний ТВ7-117СТ-01 должен подтвердить свои высокие технические и эксплуатационные характеристики. Я думаю, что этот процесс займёт ещё пару лет», — подчеркнул Гусаров.

«Крылатый автобус»

«ОДК-Климов» изготовил шесть опытных образцов ТВ7-117СТ-01 для обеспечения программы испытаний Ил-114-300. Как заявил в беседе с RT руководитель проекта «Авиатор.ру» Сергей Мартиросян, с завершением сертификации самолёта с новыми двигателями авиапромышленность России сможет развернуть его серийное производство.

«Наша региональная авиация не сможет существовать без Ил-114-300. Запуск его серийного производства можно назвать стратегически важной задачей. Этот самолёт должен заменить устаревающие Ан-24 и Ан-26, которые эксплуатируются в Сибири, Арктике и на Дальнем Востоке. Самолёт займёт чрезвычайно востребованную нишу», — сказал Мартиросян.

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По данным Росавиации, авиалинии РФ остро нуждаются в новых региональных самолётах отечественного производства.

«Современные региональные самолёты российского производства крайне необходимы для решения задач, которые перед воздушным транспортом поставило руководство страны, — это увеличение мобильности наших граждан и рост интенсивности авиасообщения в России к 2030 году в полтора раза», — сообщил ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Как считают в «Ростехе», Ил-114-300 должен стать «незаменимым крылатым автобусом для удалённых районов Севера, Дальнего Востока и Сибири». По этой причине воздушное судно создаётся с учётом применения в сложных природно-климатических условиях и условиях эксплуатации, в том числе на грунтовых аэродромах.

Дальность полёта Ил-114-300 при полной нагрузке составит 1,4 тыс. км, максимальная взлётная масса — 23,5 т, крейсерская скорость — до 450 км/ч.

«На новом региональном Ил-114-300 улучшены лётно-технические характеристики, увеличено применение композиционных материалов, установлен новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс. На самолёте усовершенствованы практически все основные системы. Особое внимание было уделено повышению эргономики кабины экипажа», — говорится на сайте ОАК.

По мнению Мартиросяна, в настоящее время российская промышленность накопила достаточно компетенций для успешной реализации проекта Ил-114-300.

Ил-114-300

© ОАК

«Программа Ил-114-300 развивалась непросто, но я уверен, что она будет успешной. Судя по имеющейся информации, все основные системы, агрегаты и узлы в самолёте российские. Это означает, что после сертификации не должно возникнуть трудностей с налаживанием производства и насыщением нашего авиапарка», — сказал Мартиросян.

Роман Гусаров также полагает, что программа Ил-114-300 будет реализована в полном объёме.

«Понятно, что в процессе испытаний некоторые технические решения могут быть пересмотрены. Но сильно негативное влияние на программу доработки они вряд ли окажут. Все участники отрасли прекрасно понимают значение проекта Ил-114-300 и полны решимости внести все необходимые изменения, чтобы развернуть поставки региональным перевозчикам», — заключил Гусаров.