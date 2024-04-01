«Надёжность и работоспособность»: как в России создаются двигатели для новых региональных самолётов

Российские специалисты улучшили характеристики нового двигателя ТВ7-117СТ-01 для регионального самолёта Ил-114-300. По словам генерального директора Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадима Бадехи, компания готова приступить к серийным поставкам силового агрегата. Также ОДК создаёт модификацию двигателя ТВ7-117СТ-02 для перспективного самолёта ТВРС-44 «Ладога». По словам экспертов, такая авиатехника будет крайне востребована для эксплуатации в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке.

Генеральный директор Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха сообщил, что российский авиационный двигатель ТВ7-117СТ-01 получил улучшенные характеристики.

«Двигатель ТВ7-117СТ-01 — мощный, надёжный и простой в обслуживании. Конструкторы ОДК проделали большую работу по улучшению эксплуатационных характеристик силовых установок семейства ТВ7-117. ОДК наращивает производственные мощности, и мы готовы приступить к серийным поставкам ТВ7-117СТ-01, чтобы обеспечить потребность авиаотрасли в отечественных двигателях», — цитирует Бадеху пресс-служба госкорпорации.

По данным «Ростеха», ТВ7-117СТ-01 по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. Усовершенствованный двигатель обладает повышенной мощностью на взлётном режиме и имеет новый воздушный винт АВ112-114, способный создавать тягу 4 т.

«Устойчивость и управляемость»

ТВ7-117СТ-01 был разработан специалистами «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург) для регионального пассажирского самолёта Ил-114-300. 31 марта ОДК и «Ростех» сообщили о возобновлении лётных испытаний этого воздушного судна.

«Объединённая авиастроительная корпорация возобновила программу лётных испытаний Ил-114-300, в рамках которой второй опытный самолёт совершил первый полёт с аэродрома филиала ПАО «ОАК» — ЛАЗ им. П.А. Воронина», — говорится на сайте ОДК.

Взлёт второго опытного самолёта Ил-114-300

© Ростех

Полёт Ил-114-300 продолжался 40 минут и проходил на высотах до 900 м и на скоростях до 230 км/ч. Самолёт пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна, шеф-пилота, бортинженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева, заслуженных лётчиков-испытателей РФ Сергея Сухаря и Игоря Зинова.

«В ходе испытаний выполнялась проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, а также стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями госкорпорации «Ростех». Командир экипажа сообщил, что полёт прошёл штатно, системы и оборудование работали исправно, программа полёта выполнена полностью», — отметили в ОДК.

Управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман назвал возобновление программы лётных испытаний важным этапом на пути создания Ил-114-300.

«Мы подключаем к полётам вторую опытную машину… Нам всем предстоит напряжённая работа. Самолёт создаётся для эксплуатации в том числе в сложных климатических условиях. Мы должны будем подтвердить надёжность и работоспособность всех систем в том числе в суровом климате», — сказал Бренерман.

Как сообщил, в свою очередь, глава Росавиации Дмитрий Ядров, Россия нуждается в собственных региональных самолётах. Их появление позволит нарастить интенсивность авиасообщения в России в полтора раза к 2030 году.

Максимальная вместимость Ил-114-300 составляет 68 мест. На авиалиниях он заменит советский Ан-24. Новый самолёт способен работать автономно с относительно небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия.

Как считают в госкорпорации, Ил-114-300 станет «незаменимым крылатым автобусом для удалённых районов Севера, Дальнего Востока и Сибири». Также машина будет приспособлена под полёты в арктических районах.

«На новом региональном Ил-114-300 улучшены лётно-технические характеристики, увеличено применение композиционных материалов, установлен новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс. На самолёте усовершенствованы практически все основные системы, особое внимание было уделено повышению эргономики кабины экипажа», — говорится в материалах «Ростеха».

Дальность полёта Ил-114-300 при полной нагрузке составит 1,4 тыс. км, максимальная взлётная масса — 23,5 т, крейсерская скорость — до 500 км/ч.

ТВ7-117СТ-01 на испытательном стенде «ОДК-Климов»

© Ростех

Помимо ТВ7-117СТ-01, самолёт получил новую вспомогательную силовую установку ТА 14-114, «которая обеспечит автономность самолёта при обслуживании и подготовке к полёту на малооборудованных аэродромах».

Как подчеркнул в беседе с RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, ТВ7-117СТ-01 — один их важнейших элементов Ил-114-300. Эксперт отметил, что после доработок двигатель получил повышенную мощность на взлётном режиме.

«Из открытой информации следует, что ТВ7-117СТ-01 имеет более высокую мощность на взлётном режиме — 3,1 тыс. л. с. Также он оснащается цифровой системой управления типа FADEC и имеет, как заявляется, лучшую в своём классе топливную эффективность. От этого двигателя зависит очень многое. Потому что нашей стране уже в ближайшей перспективе потребуется по меньшей мере несколько десятков Ил-114-300», — пояснил Гусаров.

«Технологический вызов»

Как считают эксперты, большое значение для развития отечественного авиапрома имеет программа создания модификации ТВ7-117СТ-01. Этот силовой агрегат необходим перспективному турбовинтовому пассажирскому региональному самолёту ТВРС-44 «Ладога» на 44 места. Машину разрабатывает Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) по заказу Минпромторга России.

По информации «Ростеха», мощность ТВ7-117СТ-02 на взлётном режиме составит 2,4 тыс. л. с. с автоматическим увеличением до 2,6 тыс. л. с. Двигатель будет оснащён новым электрогенератором переменного тока с более высокой частотой вращения, электрическим запуском вместо воздушного и обновлённым блоком автоматического регулирования и контроля (БАРК).

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«В отличие от базового двигателя, силовая установка для «Ладоги» получит замкнутую масляную систему с установкой маслорадиатора непосредственно на двигателе, что позволит не сливать масло при замене двигателя. Кроме того, вырастет ёмкость маслобака под обеспечение времени непрерывной работы двигателя — 16 часов вместо 12», — сообщается на сайте «Ростеха».

В общей сложности для проведения лётных испытаний «Ладоги» промышленности должны быть переданы семь единиц ТВ7-117СТ-02. Как заявил Роман Гусаров, новый силовой агрегат ожидает достаточно продолжительный цикл испытаний. Однако вложения в проект силового агрегата для ТВРС-44 полностью оправданны.

Прототипом «Ладоги» считается чехословацкий самолёт L-610. В базовой версии воздушное судно будет рассчитано на перевозку 44 человек или до 5 т грузов. По данным «Ростеха», практическая дальность полёта ТВРС-44 с пассажирами составит 2,2 тыс. км, с грузом — 1,2 тыс. км, максимальная взлётная масса — 17,5 т, крейсерская скорость — 460—480 км/ч.

По данным «Ростеха», «Ладога» необходима для замены парка советских самолётов Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40 и западных машин Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42.

Как заявили в прошлом году RT в пресс-службе УЗГА, ТВРС-44 станет неприхотливым и сможет применяться на всей территории РФ, в том числе на асфальтовых и бетонных аэродромах, а также на грунтовых и снежных полосах.

Модель самолёта ТВРС-44 «Ладога»

© Уральский завод гражданской авиации

ТВРС-44 получит цельнометаллическую сборно-клёпаную конструкцию планера. Композиционные материалы будут использоваться для изготовления закрылков, носового обтекателя, законцовок фюзеляжа и некоторых других элементов.

Как рассказал ранее в интервью отраслевому агентству «Авиапорт» главный конструктор проекта Сергей Меренков, ТВРС-44 будет фактически новым воздушным судном.

«На деле получилось 100%-ное перепроектирование прототипа (L-610. — RT), то есть создание нового самолёта. Комплектация, материалы и крепёж — новые на сто процентов и полностью отечественные. Новым является фюзеляж, включая всю теорию, поперечное сечение, носовую и хвостовую части, обводы фонаря кабины экипажа, всю конструктивно-силовую схему, всю компоновку и навеску крыла и оперения», — рассказал Меренков.

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По мнению Романа Гусарова, «Ладога» с ТВ7-117СТ-02 крайне необходима российским регионам, особенно Арктике, Сибири, Дальнему Востоку, где часто отсутствует сухопутная связь между населёнными пунктами.

«Я думаю, что все в России прекрасно понимают, что без авиации наша гигантская страна не сможет обеспечить нормальную связь между многими регионами и населёнными пунктами. К тому же от Запада импорта ожидать не приходится. Поэтому в проекты самолётов и двигателей для них вкладываются серьёзные ресурсы. Это сложная работа. Не всё идёт гладко, но я уверен, что она будет доведена до масштабного серийного производства необходимой авиатехники», — подчеркнул Гусаров.

Аналогичной точки зрения придерживается руководитель проекта «Авиатор.ру» Сергей Мартиросян. В беседе с RT он предположил, что цикл испытаний региональных самолётов и двигателей к ним будет завершён в ближайшие два-три года.