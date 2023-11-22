«Один из лучших в своём классе»: как развивается программа создания вертолётного двигателя ТВ7-117В

Петербургское предприятие «ОДК-Климов» доработало весь парк авиационных двигателей ТВ7-117В. Об этом сообщил RT генеральный конструктор завода Всеволод Елисеев. По его словам, была повышена надёжность работы двигателя. Он добавил, что все изменения, внесённые в конструкцию, одобрены Росавиацией. ТВ7-117В предназначен для оснащения нового многоцелевого вертолёта Ми-38 с повышенной грузоподъёмностью. По мнению экспертов, завершение доработки ТВ7-117В открывает возможность для запуска масштабного производства востребованной в России машины.

Генеральный конструктор «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург) Всеволод Елисеев сообщил RT, что в 2023 году предприятие доработало весь парк авиационных двигателей ТВ7-117В, обеспечив продолжение лётных испытаний многоцелевого вертолёта Ми-38.

По словам Елисеева, внедрённые в силовой агрегат конструктивные решения позволили повысить его надёжность и исключить стояночную течь.

«Повышена надёжность работы маслосистемы и в полёте, и на земле, обеспечена герметичность, а титановые детали центробежного компрессора были заменены на детали из хромоникелевого сплава, чем обеспечена безопасность двигателя в соответствии с современными нормами. Все изменения, внесённые в конструкцию двигателя, были одобрены Росавиацией», — заявил в беседе с RT Елисеев.

Надёжность выбранных решений была подтверждена стендовыми и лётными испытаниями двигателя: в 2022 году по всем двигателям семейства ТВ7-117 дополнительно было проведено более 40 специальных огневых испытаний, которые позволили удостовериться, что силовой агрегат соответствует высоким стандартам противопожарной безопасности, рассказал Елисеев.

Турбовальный ТВ7-117В был сертифицирован Росавиацией в 2018 году. К преимуществам двигателя относят самый низкий расход топлива в классе авиационных моторов мощностью до 4 тыс. л. с., интеграцию новой цифровой системы автоматического управления и контроля типа FADEC, а также отображение основных параметров работы агрегата на панели управления в кабине пилота.

ТВ7-117В в сборочном цеху

© ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация)

Мощность двигателя на взлётном режиме — 2,80 тыс. л. с., на чрезвычайном — 3,75 тыс. л. с., удельный расход топлива на взлёте — 0,205 кг/л. с., сухая масса (масса двигателя без топлива, масла и охлаждающей жидкости) — 435 кг.

Родственниками ТВ7-117В являются самолётные двигатели ТВ7-117СТ-01 для ближнемагистрального пассажирского лайнера Ил-114-300 и ТВ7-117СТ-02 для регионального самолёта ТВРС-44 «Ладога». В ближайшие годы авиационная промышленность России будет массово выпускать данные машины.

«Повышает безопасность»

Как уточнил Всеволод Елисеев, в результате доработок ТВ7-117В «немного прибавил в массе», но стал более совершенным. В частности, повышенная мощность агрегата позволяет Ми-38 при необходимости поднимать на 1 т груза больше.

«По результатам комплексных сертификационных работ мощность двигателя ТВ7-117В на чрезвычайном режиме была повышена с 3,14 тыс. до 3,75 тыс. л. с. Благодаря этому удалось обеспечить проведение испытаний многоцелевого вертолёта Ми-38 с увеличенной массой — до 16,5 т, что позволило повысить лётные характеристики и грузоподъёмность. При этом по топливной эффективности он остался одним из самых лучших в своём классе, в том числе в сравнении с зарубежными аналогами», — сказал генеральный конструктор.

Также по теме Энергетическая безопасность: как в российском двигателестроении реализуется программа по импортозамещению Испытания опытного образца двигателя АЛ-41СТ для газоперекачивающих агрегатов завершатся в декабре этого года. Об этом сообщила...

Как заявил Елисеев, лётные испытания ТВ7-117В и эксплуатация на Ми-38 успешно осуществляются с февраля текущего года. Одновременно «ОДК-Климов» работает над увеличением ресурсных характеристик двигателя до 6 тыс. рабочих часов.

Ещё одним важным преимуществом двигателя Елисеев назвал применение цифровой системы управления в виде блока автоматического регулирования и контроля (БАРК) разработки и производства «ОДК-Климов». Этот блок управляет двигателем и контролирует параметры его работы.

«В систему внедрены различные защитные функции, в том числе противопомпажная, восстановление режимов двигателя, что повышает безопасность полётов. Также в систему входит комплекс самодиагностики, позволяющий быстро найти и устранить неисправности», — сказал собеседник RT.

Напомним, в июле пресс-служба ОДК сообщила о повышении ресурсных показателей ТВ7-117В. Изменения также были одобрены Росавиацией.

«ОДК-Климов» планово увеличил количество циклов работы мотора для обеспечения программы вертолётов Ми-38 холдинга «Вертолёты России», испытаний и дальнейшей серийной эксплуатации… Одобренные изменения являются очередными этапами плана по улучшению характеристик ТВ7-117В и всего семейства двигателей ТВ7-117», — говорится на сайте ОДК.

В настоящее время «ОДК-Климов» проводит подготовку к наращиванию производства семейства ТВ7-117. Как рассказал Елисеев, с этой целью закупается современное оборудование с программным управлением, подготавливаются кадры — инженеры и специалисты рабочих специальностей. Для изготовления двигателей планируется применять как классические, так и новые производственные технологии, включая 3D-печать.

ТВ7-117В

© ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация)

«Новые методы позволяют снижать массу деталей и сокращать трудозатраты. Например, с помощью 3D-печати или аддитивных технологий была изготовлена лопатка входного аппарата компрессора ТВ7-117В. На одной плите выращивается до 50 лопаток. Необходимо отметить, что внедрение любой производственной технологии — это сложный процесс. Требуется одновременно решать вопросы с обеспечением и паспортизацией материала, сырьём, оборудованием и обучением персонала», — подчеркнул Елисеев.

Как отметил в разговоре с RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, ключевой характеристикой ТВ7-117В является мощность на чрезвычайном режиме работы.

«Безусловной заслугой климовцев можно назвать увеличение мощности до 3,75 тыс. л. с. Она необходима не только для повышения грузоподъёмности — это имеет значение и для безопасности. Такая мощность даёт лётчику больше возможностей управлять вертолётом, если происходят нештатные ситуации. При этом была сохранена достойная топливная экономичность, что важно для гражданских заказчиков», — сказал Гусаров.

Также, как полагает эксперт, в процессе доработки специалисты «ОДК-Климов» смогли обеспечить высокие показатели противопожарной безопасности, установив детали из стальных сплавов вместо титановых.

«На ТВ7-117В появились хромоникелевые детали. Это не шаг назад, а ответ на более высокие запросы в плане огнестойкости. Масса двигателя немного увеличилась, но никакого влияния на эффективность это не оказало», — подчеркнул Гусаров.

«Универсальная машина»

Как заявил в комментарии RT управляющий директор делового журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Прядушкин, завершение доработки ТВ7-117В и повышение его ресурсных показателей обеспечит обновление вертолётного парка за счёт производства Ми-38. Ранее российский вертолёт оснащался североамериканским силовым агрегатом PW-127T/S производства Pratt & Whitney.

«Главное, что Ми-38 получает полностью российский двигатель. В текущих реалиях Россия в принципе не может реализовывать авиастроительные программы без наличия собственных технологий в двигателестроении. ТВ7-117В позволяет развернуть производство Ми-38 в необходимых количествах по завершении лётных испытаний», — пояснил Прядушкин.

Также по теме Десантно-штурмовая машина: Минобороны РФ получит вертолёты Ми-8АМТШ-В «Терминатор» Холдинг «Вертолёты России» поставит Минобороны РФ вертолёты Ми-8АМТШ-В «Терминатор». Об этом сообщили в военном ведомстве. Как...

По словам эксперта, Ми-38 занимает уникальную нишу между Ми-8 и сверхтяжёлым транспортным вертолётом Ми-26. Такой вертолёт будет удобен для перевозок на сотни километров в труднодоступных районах России.

Как сообщается на сайте холдинга «Вертолёты России», Ми-38 может применяться для перевозки грузов и пассажиров, а также использоваться как поисково-спасательная машина и летающий госпиталь.

«Вертолёт Ми-38 может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты. Благодаря использованным техническим решениям вертолёт Ми-38 превосходит другие вертолёты своего класса по грузоподъёмности, пассажировместимости и основным лётно-техническим характеристикам», — говорится в материалах холдинга.

Пассажировместимость машины достигает 30 человек, количество людей в салоне VIP-класса — 12. Максимальная взлётная масса Ми-38 — 15,6 т, грузоподъёмность в транспортной кабине — 5 т, полезная нагрузка на внешней грузовой подвеске — 5 т.

По расчётам, дальность полёта Ми-38 с грузом массой 5 т составит 420 км, крейсерская скорость — 250 км/ч, практический потолок — 6,3 тыс. м.

«Благодаря мощной силовой установке, современной несущей системе и бортовому оборудованию вертолёт Ми-38 превосходит аналогичные вертолёты среднего класса по лётно-техническим и эксплуатационным характеристикам», — говорится в буклете холдинга, посвящённом Ми-38.

Многоцелевой вертолёт Ми-38

© АО «Вертолеты России»

В конструкции вертолёта применены алюминиевые сплавы, сталь, титан и композиционные материалы. Шестилопастный несущий винт Ми-38 обеспечивает высокую тягу и значительно уменьшает вибрацию, а рулевой винт повышает характеристики управляемости и снижает уровень шума.

Как заявил в беседе с RT авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко, Ми-38 соответствует требованиям, предъявляемым к современному вертолёту.

«Ми-38 — это универсальная машина, она может выпускаться в разных модификациях. Но основополагающая, базовая версия предназначена для грузоперевозок. Прежде всего мы говорим о коммерческих перевозках, где как раз важна топливная эффективность. Сейчас планы нашей промышленности позволяют с оптимизмом смотреть на будущее Ми-38», — заключил Дрозденко.