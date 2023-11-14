«Малозаметен и хорошо оснащён»: как развивается программа российского истребителя Checkmate

Проект перспективного российского истребителя Су-75 Checkmate был скорректирован в соответствии с пожеланиями потенциальных заказчиков. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В настоящее время осуществляется подготовка к производству первых моделей самолёта. Checkmate — машина пятого поколения, предназначенная для поставок за рубеж. К ключевым особенностям Су-75 относят малозаметность, скромную стоимость лётного часа, высокие показатели по критерию «стоимость — эффективность». По мнению экспертов, на мировом рынке российская машина способна составить конкуренцию американскому самолёту F-35.

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил журналистам, что проект однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate был скорректирован в соответствии с пожеланиями потенциальных иностранных заказчиков.

«Могу сказать, что за эти два года мы собрали и запросы, и в том числе внесли определённые коррективы в проект для того, чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, которые заинтересованы в однодвигательном самолёте. Это касается и компоновки, и систем управления, и авиационного вооружения», — рассказал Мантуров.

По словам вице-премьера, в настоящее время Москва обсуждает вопрос возможной кооперации с зарубежными компаниями по Checkmate, но в ближайшей перспективе самолёт будет производиться в России.

Как сообщает пресс-служба «Ростеха», на одном из российских предприятий началась подготовка к развёртыванию производства первых моделей Су-75. В частности, завод-изготовитель уже получил конструкторскую документацию. Первый образец будет создан до конца 2025 года.

«Цифровые методы»

Су-75, или Checkmate, является первым российским боевым однодвигательным самолётом и относится к пятому поколению авиатехники. Его разработчиком является компания «Сухой», входящая в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха».

Предполагается, что на мировом рынке российский самолёт станет альтернативой американской машине F-35 Lightning II и китайскому многоцелевому истребителю Shenyang J-31.

Checkmate будет иметь высокую степень унификации с двухмоторным «братом» Су-57. При создании Су-75 широко применялись суперкомпьютерные технологии.

«Checkmate фактически является первым российским самолётом, который был полностью просчитан цифровыми методами», — сообщается на сайте «Ростеха».

К ключевым особенностям Су-75 принято относить малозаметность, скромную стоимость лётного часа и высокие показатели по критерию «стоимость — эффективность».

«Checkmate малозаметен и хорошо оснащён, идеален по соотношению боевой эффективности и стоимости лётного часа. Всё это делает самолёт уникальным предложением на международном рынке вооружений», — пояснил ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Управлять Су-75 будет один лётчик, опираясь на возможности заложенной в электронику кабины «интеллектуальной поддержки». Бортовой компьютер формирует подсказки «для наиболее эффективных действий в воздушном бою, в том числе в сложных ситуациях», отмечают в госкорпорации.

Значимым преимуществом Су-75 является так называемая открытая архитектура, позволяющая устанавливать оборудование как российского, так и иностранного производства.

Хвостовая часть и двигатель Checkmate

РИА Новости

© Евгений Биятов

«Современное информационно-управляющее поле кабины пятого поколения — отдельная гордость разработчиков. Она оборудована широкоформатным сенсорным экраном, который транслирует состояние всех систем, а также предоставляет информацию о маршруте, целях и об угрозах», — говорится на сайте «Ростеха».

Checkmate будет оснащаться активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Она позволит одновременно атаковать до шести воздушных целей и отслеживать до 30 вражеских объектов. Полезная нагрузка Су-75 может достигать 7,4 т, боевой радиус составит 2,8—2,9 тыс. км, а скорость — 1,8 Маха.

«Checkmate обладает самым вместительным среди самолётов своего класса внутренним отсеком вооружения. Это позволяет применять широкий спектр авиационных средств поражения в малозаметной конфигурации», — говорится на сайте «Ростеха».

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Как и другие самолёты пятого поколения, Су-75 будет лишён привычных узлов подвески. Всё ракетно-бомбовое вооружение самолёта будет размещаться во внутрифюзеляжном отсеке.

«В малозаметной конфигурации истребитель способен нести до пяти ракет класса «воздух — воздух», эффективно бороться с численно превосходящим противником, обнаруживать и уничтожать самолёты пятого поколения в дальнем и ближнем бою. Во внутренних отсеках авиакомплекса могут быть размещены пушечные контейнеры для уничтожения наземных целей», — сообщается в материалах госкорпорации.

О номенклатуре вооружения Checkmate информации немного. В августе прошлого года ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) сообщил, что в арсенал нового самолёта войдёт многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета Х-69.

Ракета была разработана в государственном машиностроительном конструкторском бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка. Она предназначена для поражения широкой номенклатуры наземных стационарных целей, среди которых железнодорожные станции и узлы, командные пункты, склады с боеприпасами и ГСМ, цеха промышленных заводов.

Су-75 Checkmate

РИА Новости

© Алексей Майшев

Ракета оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления (СНАУ), которая для корректировки полёта может использовать сигналы ГЛОНАСС. Боеприпас приспособлен для применения на высоте от 200 м до 11 км и на скорости 0,5—0,9 Маха.

Х-69 способна нести проникающие и кассетные боевые части массой порядка 310 и 300 кг соответственно. Скорость ракеты составляет 700—1000 км/ч, максимальная дальность — 290 км, круговое вероятное отклонение от заданной точки прицеливания — 5—7 м. Боеприпас может маневрировать, огибая рельеф местности высотой до 4 км.

«Продвинуть наши технологии»

По данным «Ростеха», проведённая недавно корректировка технических решений в Checkmate позволила существенно повысить «конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного однодвигательного самолёта».

В госкорпорации убеждены, что лёгкие однодвигательные истребители являются очень перспективным типом боевой авиации. Такие самолёты по сравнению с двухдвигательными дешевле в производстве и проще в обслуживании.

«В целом однодвигательные истребители дешевле и экономичнее с точки зрения обслуживания и эксплуатации. Они меньше по габаритам. Особенно практично применять их для подготовки пилотов и в случаях, когда летать нужно часто. Есть свои преимущества у однодвигательных истребителей и в боевой обстановке», — отметили в «Ростехе».

Как полагают в госкорпорации, вооружённые конфликты последних лет показали, что «в локальных противостояниях» выгоднее использование лёгких многоцелевых машин, чем их более мощных двухдвигательных «родственников».

По мнению экспертов, выбор однодвигательной силовой установки в большей мере обусловлен спецификой международного рынка и конкуренцией с современными зарубежными самолётами.

«Однодвигательная установка — это главным образом преимущества в массе и простоте эксплуатации. В остальном никакой принципиальной разницы нет. Просто Checkmate создаётся для зарубежных заказчиков, и все технические решения, которые будут реализованы в нём, нацелены на их запросы», — заявил в комментарии RT бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев.

По словам эксперта, Checkmate фактически является облегчённой версией Су-57. Новый самолёт будет уступать ему по дальности и объёму полезной нагрузки. При этом Су-75 станет доступнее по цене и не уступит предшественнику по качеству вооружения и бортовой электронике.

«Вся бортовая аппаратура управления и наведения, аппаратура управления оружием Checkmate соответствует пятому поколению. Возможно, что он в чём-то даже превзойдёт Су-57. Скорее всего, это прообраз истребителя будущего, что как раз и привлекает зарубежных партнёров России», — отметил Хатылев.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, Су-75 должен заинтересовать Индию и страны Ближнего Востока, которые используют разнообразные парки авиатехники и стремятся их постоянно обновлять.

Су-75 Checkmate

РИА Новости

© Александр Мельников

«На мой взгляд, Checkmate призван продвинуть наши технологии пятого поколения на оружейном рынке. Это конкурент F-35 в странах, которые продолжают с нами сотрудничать и которые имеют опыт эксплуатации однодвигательных самолётов», — заявил Кнутов.

Как считает эксперт, конкурентным преимуществом России на оружейном рынке является готовность делиться производственными технологиями со своими партнёрами по линии военно-технического сотрудничества. В связи с этим Москва может заключить контракт на сборку Checkmate за рубежом, предположил собеседник RT

«Мы в состоянии будет сами выпускать Су-75. Но, судя по имеющимся данным, Россия не против заключить контракт и на развёртывание производства на площадке иностранного заказчика. Трудно давать сейчас какие-либо прогнозы, но Checkmate не утратил актуальности. Он по-прежнему выражает стремление России сохранить позиции ведущего экспортёра авиатехники», — заключил Кнутов.