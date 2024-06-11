«На аэродромах базирования»: Минобороны РФ сообщило об уничтожении самолётов Су-27 и Су-25 ВСУ

Самолёты Су-27 и Су-25 Воздушных сил Украины уничтожены на аэродромах базирования, сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ. Общие потери противника в течение суток составили до 2155 военнослужащих. Также в ведомстве сообщили об освобождении населённых пунктов Артёмовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область).

В течение прошедших суток Вооружённые силы РФ уничтожили на аэродромах базирования самолёты Су-27 и Су-25 Воздушных сил Украины. Это следует из сводки Минобороны России.

В ведомстве также опубликовали видео, как украинский Су-25 был уничтожен «Ланцетом» на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Наряду с этим оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах.

В свою очередь, средства ПВО сбили 45 беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы HAMMER производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США.

Ситуация на линии фронта

Также за прошедшие 24 часа было освобождено два населённых пункта.

«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты Артёмовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области», — отметили в Минобороны РФ.

К тому же бойцы группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Купянск (Харьковская область) и Невское (ЛНР).

ВСУ потеряли более 560 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

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Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты возле н. п. Глубокое и Тихое (Харьковская область).

Также отражены две контратаки штурмовых групп 13-й бригады Нацгвардии Украины. Потери противника составили свыше 265 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 152-мм САУ 2С3 «Акация», 152-мм гаубица Д-20, боевая машина 122-мм РСЗО «Град» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Как отметили в Минобороны РФ, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ вблизи н. п. Константиновка, Андреевка и Раздоловка (ДНР).

Противник потерял более 740 военнослужащих, два бронетранспортёра, 12 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», четыре 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и два 105-мм орудия М119 производства США. К тому же был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

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Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Озаряновка, Розовка, Майорск и Уманское (ДНР).

Также они отразили пять контратак штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ. Потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Урожайное (ДНР).

Потери противника составили до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США и 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах н. п. Каменское, Нестерянка (Запорожская область) и Тягинка (Херсонская область).

Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, восемь автомобилей, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», две 152-мм гаубицы Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США.