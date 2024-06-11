«Не нашли нарушений»: RT получил от Госдепа США комментарий о снятии запрета на поставки оружия «Азову»

Госдеп США ответил RT по поводу снятия запрета на поставки оружия «Азову»

Госдеп США, задействовав процедуру проверки Лихи, не обнаружил свидетельств «вопиющих нарушений» прав человека со стороны «Азова»*. Это говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос RT. По мнению Вашингтона, Россия якобы ведёт активную работу по дискредитации бригады спецназначения Нацгвардии Украины. Ранее в Кремле констатировали, что США ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию.

AP

© Mauricio Campino/U.S. Air Force