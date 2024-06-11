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«Не нашли нарушений»: RT получил от Госдепа США комментарий о снятии запрета на поставки оружия «Азову»

Госдеп США ответил RT по поводу снятия запрета на поставки оружия «Азову»

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Роман Шимаев
Госдеп США, задействовав процедуру проверки Лихи, не обнаружил свидетельств «вопиющих нарушений» прав человека со стороны «Азова»*. Это говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос RT. По мнению Вашингтона, Россия якобы ведёт активную работу по дискредитации бригады спецназначения Нацгвардии Украины. Ранее в Кремле констатировали, что США ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию.
«Не нашли нарушений»: RT получил от Госдепа США комментарий о снятии запрета на поставки оружия «Азову»
  • AP
  • © Mauricio Campino/U.S. Air Force

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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  • 11 июня 2024

    Верховный суд ДНР заочно приговорил командира роты «Азова»* Льва Пашко к 22 годам колонии за приказ об убийстве мирного жителя в Мариуполе, сообщает СК России.

    Как установил суд, в 17 марта 2022 года подчинённый Пашко Дмитрий Вихор доложил ему, что увидел мужчину с белой ленточкой на одежде. Командир приказал убить мирного жителя. Вихор произвёл в сторону мужчины не менее 20 выстрелов из пулемёта. Гражданский, получив ранение, смог укрыться в безопасном месте.

    Ранее в Госдепе США заявили RT, что «Азов» уже не тот, что был, а «распространители российской дезинформации ведут активную работу по дискредитации бригады специального назначения».

    * «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

  • Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что с 2014 года возбуждено около 5 тыс. уголовных дел в отношении свыше 1 тыс. лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, украинских силовых структур, членов радикальных националистических объединений и наёмников.

  • Президент Польши Анджей Дуда призвал как можно скорее начать официальную процедуру приёма Украины в НАТО.

    По его словам, под началом процедуры вступления понимает направление Украине официального приглашения в альянс, передаёт ТАСС.

  • Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что освобождение Артёмовки и Тимковки немного обезопасит жителей Луганской Народной Республики на освобождённых территориях.

    «Во-вторых, позволяет нам открывать оперативные просторы в движении по направлению Харькова. И, естественно, сейчас ближайшая перспектива — это Купянск», — сказал он в разговоре с ТАСС.

  • Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны, в том числе медали «Золотая Звезда», военнослужащим, проявившим героизм в зоне СВО, сообщили в министерстве.

    «Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе», — сообщили в Минобороны РФ.

  • RT обсудил с бывшим офицером СБУ Василием Прозоровым решение США снять запрет на передачу их вооружения полку «Азов»*.

    «Это очередное проявление американской политики двойных стандартов. Они всё прекрасно знают и видят. Даже откровенные нацисты которые воюют против России и приносят ей вред, — это сразу друзья для США», — сказал он в эфире RT.

    По его мнению, это решение будет подано как заслуга режима Зеленского якобы ради «победы над ненавистной Россией».

    «США на этом ещё и заработают, поставляя им технику своего производства. Разумеется, за те деньги, что должна получить Украина», — подчеркнул он.

    Прозоров также отметил, что у нацбата всегда было лучшее западное оборудование и вооружение. При этом избыток руководители «Азова» до 2021 года продавали боевикам с Ближнего Востока.

    * «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

  • В Госдепе США ответили RT на решение снять запрет на поставки оружия «Азову»*.

    «Государственный департамент задействовал процедуру проверки Лихи в отношении 12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины и не обнаружил каких-либо свидетельств вопиющих нарушений прав человека со стороны 12-й бригады «Азов», — говорится в сообщении.

    В Вашингтоне также указали, что «распространители российской дезинформации» ведут активную работу по дискредитации бригады специального назначения «Азов».

    По мнению американской стороны, существуют различия между 12-й бригадой специального назначения Национальной гвардии Украины «Азов» и формированием «Батальон «Азов», созданным в 2014 году.

    «В 2015 году данное формирование было распущено, и бригада специального назначения «Азов» существенно отличается от него по составу», — заявили в Госдепе.

    О зверствах нацбата, таких как расстрел мирных жителей Мариуполя, в том числе матерей с детьми, Госдеп в своём объяснении не упомянул.

    * «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

  • Суд в Москве заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова к 8,5 года лишения свободы по обвинению в фейках о ВС России.

    Его также лишили права заниматься адвокатской деятельностью и деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на четыре года.

  • Бойцы морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром. По данным Минобороны России, подразделения ВСУ создавали оборонительные линии на этом участке с 2014 года, а часть фортификаций осталась со времён Великой Отечественной войны.

    Также на russian.rt.com Штурмовые отряды Тихоокеанского флота улучшили положение под Угледаром

  • Военкору RT Илье Васюнину показали работу диверсионно-разведывательного отряда «Алания» добровольческого корпуса Минобороны России на Ореховском направлении.

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