RT спросил у Госдепа США о снятии запрета на поставки оружия «Азову»*, который в США ещё в 2019 году требовали признать террористическим. Как заявили в Вашингтоне, «Азов» уже не тот, что был, а «распространители российской дезинформации ведут активную работу по дискредитации бригады специального назначения».

Как добавили в Госдепе, они проверяли 12-ю бригаду специального назначения «Азов» и не обнаружили нарушений прав человека. Якобы это подразделение не имеет отношения к батальону «Азов», созданному в 2014 году.

«В 2015 году данное формирование было распущено, и бригада специального назначения «Азов» существенно отличается от него по составу», — сказали в Госдепе.

Ранее The Washington Post, ссылаясь на Госдеп, сообщила, что власти США сняли запрет на поставки вооружений батальону «Азов».

Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер отмечал, что власти США открыто содействуют украинским националистам, например, в сентябре 2022 года боевиков «Азова» приняли в конгрессе.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.