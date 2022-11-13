Экс-разведчик США Риттер: конгресс США поддерживает сторонников нацизма на Украине
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Об этом он сказал в эфире YouTube-канала журналиста Ричарда Медхарста.
Выпуск, в котором выступил Риттер, опубликован под заголовком «Почему нацистский коллаборационист — национальный герой Украины?».
«Степан Бандера стал создателем современного украинского национализма. Именно он сказал, что украинцы — не часть Галиции и не часть России, а самостоятельная этническая группа», — сказал американский эксперт.
По его словам украинский национализм берёт свои корни из его идеологии.
Риттер также напомнил о преступлениях бандеровцев против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
«С моральной точки зрения вы буквально не можете поддерживать и признавать легитимным всё, что связано со Степаном Бандерой», — заявил бывший разведчик.
Власти США при этом открыто содействуют украинским националистам, например, в сентябре боевиков «Азова»* приняли в конгрессе, напомнил Риттер.
Он также отметил, что бывший посол США в России Майкл Макфол «относится к ним как к героям».
«Майкл, они нацисты! Они — нацисты», — сказал эксперт, обращаясь к американскому политику.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.
В Кремле назвали ужасным тот факт, что германские власти вооружают и поддерживают на Украине режим, который «разрешает нацистам ходить по улицам с нацистской символикой и устраивать факельные шествия».
Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой его охраняет военный с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.