Конгресс США поддерживает украинских националистов, которые подражают немецким нацистам, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала журналиста Ричарда Медхарста.

Выпуск, в котором выступил Риттер, опубликован под заголовком «Почему нацистский коллаборационист — национальный герой Украины?».

«Степан Бандера стал создателем современного украинского национализма. Именно он сказал, что украинцы — не часть Галиции и не часть России, а самостоятельная этническая группа», — сказал американский эксперт.

По его словам украинский национализм берёт свои корни из его идеологии.

Риттер также напомнил о преступлениях бандеровцев против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

«С моральной точки зрения вы буквально не можете поддерживать и признавать легитимным всё, что связано со Степаном Бандерой», — заявил бывший разведчик.

Власти США при этом открыто содействуют украинским националистам, например, в сентябре боевиков «Азова»* приняли в конгрессе, напомнил Риттер.

Он также отметил, что бывший посол США в России Майкл Макфол «относится к ним как к героям».

«Майкл, они нацисты! Они — нацисты», — сказал эксперт, обращаясь к американскому политику.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.

В Кремле назвали ужасным тот факт, что германские власти вооружают и поддерживают на Украине режим, который «разрешает нацистам ходить по улицам с нацистской символикой и устраивать факельные шествия».

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой его охраняет военный с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.