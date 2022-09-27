Украинская активистка заявила, что боевиков «Азова» приняли в конгрессе США
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По её словам, она «неожиданно встретила» азовцев в главном зале Капитолия.
С украинскими националистами, в частности, встретился конгрессмен, член Демократической партии Адам Шифф.
Каленюк также рассказала, что она посещала Капитолий с женщинами-военнослужащими с Украины, чтобы попросить о новых поставках вооружения Киеву из США.
В августе посольство России сообщило, что США боятся огласки преступной деятельности «Азова».
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.