военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Украинская активистка заявила, что боевиков «Азова» приняли в конгрессе США

Короткая ссылка
Боевиков украинского нацбатальона «Азов»* приняли в конгрессе США. Об этом в своём Twitter сообщила исполнительный директор украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк.
Украинская активистка заявила, что боевиков «Азова» приняли в конгрессе США
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

По её словам, она «неожиданно встретила» азовцев в главном зале Капитолия.

С украинскими националистами, в частности, встретился конгрессмен, член Демократической партии Адам Шифф.

Каленюк также рассказала, что она посещала Капитолий с женщинами-военнослужащими с Украины, чтобы попросить о новых поставках вооружения Киеву из США.

В августе посольство России сообщило, что США боятся огласки преступной деятельности «Азова».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить