Боевиков украинского нацбатальона «Азов»* приняли в конгрессе США. Об этом в своём Twitter сообщила исполнительный директор украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк.

По её словам, она «неожиданно встретила» азовцев в главном зале Капитолия.

С украинскими националистами, в частности, встретился конгрессмен, член Демократической партии Адам Шифф.

Каленюк также рассказала, что она посещала Капитолий с женщинами-военнослужащими с Украины, чтобы попросить о новых поставках вооружения Киеву из США.

В августе посольство России сообщило, что США боятся огласки преступной деятельности «Азова».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.