WP: США сняли запрет на поставки вооружений батальону «Азов»

Власти США сняли запрет на поставки вооружений батальону «Азов»*.

Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на госдеп США.

«Теперь батальон… будет иметь доступ к той же военной помощи США, что и любое другое подразделение», — пишут журналисты.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после того, как «Азов» прошёл проверку госдепартамента США. Американская сторона не обнаружил «никаких доказательств» того, что «азовцы» «серьёзно нарушали человеческие права».

Ранее верховный суд ДНР приговорил командира отделения «Азов» Петра Шуфлина, расстрелявшего троих мирных жителей, к пожизненному заключению.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.