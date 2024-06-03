Командир «Азова» получил пожизненный срок за расстрел троих мирных жителей
03 июня 2024

Командир «Азова» получил пожизненный срок за расстрел троих мирных жителей

03 июня 2024 | 20:29

Командир «Азова» получил пожизненный срок за расстрел троих мирных жителей

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Верховный суд ДНР приговорил командира отделения нацполка «Азов»* Петра Шуфлина, расстрелявшего троих мирных жителей, к пожизненному заключению. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в марте 2022 года Шуфлин вместе с сослуживцами находился в Мариуполе. Вечером 14 марта на их позиции привели троих безоружных мирных жителей, которые не принимали участия в вооружённом конфликте и не представляли угрозы.

Шуфлин получил приказ расстрелять их. Вместе с подчинёнными он вывел людей на улицу, где исполнил приказ.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в Луганске за обстрелы жилых районов Донбасса заочно осуждён комбат ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.