В Луганске за обстрелы жилых районов Донбасса заочно осуждён комбат ВСУ
03 июня 2024

В Луганске за обстрелы жилых районов Донбасса заочно осуждён комбат ВСУ

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В ЛНР офицер ВСУ получил 20 лет колонии заочно за обстрел гражданской инфраструктуры

Верховный суд ЛНР заочно приговорил командира батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Богдана Гарнагу к 20 годам колонии за обстрел гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 7 апреля 2022 года по приказу Гарнаги были обстреляны жилые дома в Попасной (ЛНР).

В результате гражданские объекты были повреждены или разрушены.

«Приговором суда Гарнаге заочно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что СК направил в суд 296 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.