В Луганске за обстрелы жилых районов Донбасса заочно осуждён комбат ВСУ

03 июня 2024 | 14:02
02 июня 2024 | 12:50
02 июня 2024 | 12:26
02 июня 2024 | 12:09
29 мая 2024 | 19:01
29 мая 2024 | 12:46
28 мая 2024 | 17:56
28 мая 2024 | 16:19
Верховный суд ЛНР заочно приговорил командира батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Богдана Гарнагу к 20 годам колонии за обстрел гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает СК России.
Как установил суд, 7 апреля 2022 года по приказу Гарнаги были обстреляны жилые дома в Попасной (ЛНР).
В результате гражданские объекты были повреждены или разрушены.
«Приговором суда Гарнаге заочно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что СК направил в суд 296 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.