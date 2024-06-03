В Луганске за обстрелы жилых районов Донбасса заочно осуждён комбат ВСУ

Верховный суд ЛНР заочно приговорил командира батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Богдана Гарнагу к 20 годам колонии за обстрел гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 7 апреля 2022 года по приказу Гарнаги были обстреляны жилые дома в Попасной (ЛНР).

В результате гражданские объекты были повреждены или разрушены.



«Приговором суда Гарнаге заочно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что СК направил в суд 296 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.