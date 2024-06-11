Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами

Аналитики провели опрос и составили рейтинг профессий с неоправданно высокими зарплатами. Так, 17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими. На втором месте — специалисты IT-сектора с 13% голосов опрошенных, на третьем месте — госслужащие (8%).

На четвёртом месте в рейтинге оказались руководители и директора — так считают 7% опрошенных. 5% назвали менеджеров, и столько же считают, что неоправданно много получают футболисты.

О больших гонорарах артистов заявляли 4%, о сверхдоходах блогеров — 3% россиян.

Также упоминались банковские работники, риелторы, юристы, маркетологи, представители бьюти-сферы, сотрудники правоохранительных органов.

При этом 3% убеждены, что любой труд должен хорошо оплачиваться.

Всего в опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, какие вопросы на собеседовании россиянам кажутся неподходящими.

Подробнее — в материале RT.