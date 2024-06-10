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Россияне назвали самые странные вопросы на собеседовании

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели исследование и выяснили, какие вопросы на собеседовании россиянам кажутся неподходящими. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Россияне назвали самые странные вопросы на собеседовании
  • Gettyimages.ru

Согласно опросу сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», 58% россиян считают странными вопросы про знак зодиака и время рождения, а 56% отметили следующие варианты: «А зачем вам вообще работа?», «Что бы вы загадали золотой рыбке, если бы она у вас была?», отмечается в исследовании.

Как добавили эксперты, задачи на проверку личных качеств считают неподходящими 51% участников опроса.

«48% россиян выделили вопросы о семейном положении и наличии детей, а 41% отметили комментарии о внешнем виде. Столько же (41%) проголосовали за вопросы типа «Почему мы должны взять именно вас?», «Почему вы хотите работать в нашей компании?», — рассказали аналитики.

Кроме того, 37% респондентов уверены, что нельзя на собеседовании спрашивать о планах: «Кем вы себя видите через пять, десять, 15 лет?»

Треть опрошенных (33%) считают неподходящими задачи на проверку логического мышления, заключили специалисты.

Всего в опросе, который предполагал множественный выбор ответов, приняли участие более 3,5 тыс. респондентов.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, какую зарплату хотели бы получать россияне, живущие в разных регионах страны.

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