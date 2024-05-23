Россияне в среднем хотят зарабатывать от 143 тысяч рублей в месяц

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, какую зарплату хотели бы получать россияне, живущие в разных регионах страны. RT ознакомился с результатами исследования.

Так, в среднем без привязки к региону или отрасли работы россияне ожидают доход от 143 тыс. рублей в месяц.

«Мужчины хотят зарабатывать на 38% больше (171 тыс. рублей против 125 тыс. рублей среди женщин)», — рассказали эксперты.

При этом жители Москвы и Московской области хотели бы зарабатывать 196 тыс. рублей (мужчины — 208 тыс. рублей, женщины — 169 тыс. рублей), подчёркивается в результатах опроса.

Петербуржцы рассчитывают на 138 тыс. рублей в месяц, добавили аналитики.

Отмечается, что мужчины (161 тыс. рублей) хотели бы зарабатывать несколько больше, чем женщины (121 тыс. рублей).

«Нижегородцы претендуют на 158 тыс. рублей (мужчины — 203 тыс. рублей, женщины — 135 тыс. рублей). Жители Приморского края хотели бы зарабатывать 132 тыс. рублей. Так, женщины планируют получать 200 тыс. рублей, а мужчины — 115 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Кроме того, стало известно, что свердловчане желают получать 131 тыс. рублей в месяц. Причём мужчины рассчитывают на 161 тыс. рублей, а женщины — на 116 тыс. рублей.

Согласно опросу, ростовчане хотят зарабатывать 114 тыс. рублей, жители Новосибирской области — 96 тыс. рублей, жители Республики Башкортостан — 87 тыс. рублей, а татарстанцы и волгоградцы — по 83 тыс. рублей.

Всего в опросе приняли участие более 3,6 тыс. респондентов.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что почти треть опрошенных россиян (31%) называют себя трудоголиками.