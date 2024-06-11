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Бастрыкин поручил СК проверить слова актрисы Трояновой о «мёртвых русских»

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям актрисы Яны Трояновой*, которая сказала, что Россия «заслуживает» то, что некоторые украинцы призывают убивать русских.
Бастрыкин поручил СК проверить слова актрисы Трояновой о «мёртвых русских»
  • AP
  • © Ekaterina Shtukina

«В средствах массовой информации опубликована видеозапись, на которой актриса Яна Троянова... публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей», — сказано в сообщении СК.

Бастрыкин поручил организовать по данному факту процессуальную проверку.

По словам Трояновой, россияне «заслуживают», когда им кричат в лицо, что «русских надо убивать — даже детей».

* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.

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