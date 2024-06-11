Бастрыкин поручил СК проверить слова актрисы Трояновой о «мёртвых русских»
- AP
- © Ekaterina Shtukina
«В средствах массовой информации опубликована видеозапись, на которой актриса Яна Троянова... публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей», — сказано в сообщении СК.
Бастрыкин поручил организовать по данному факту процессуальную проверку.
По словам Трояновой, россияне «заслуживают», когда им кричат в лицо, что «русских надо убивать — даже детей».
* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.