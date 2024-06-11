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Столтенберг признал наличие разногласий в НАТО по военной помощи Киеву

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Страны — участницы Североатлантического альянса не пришли к единому мнению в вопросе усиления роли организации в координации военной помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая по итогам заседания в Латвии лидеров стран «Бухарестской девятки», Столтенберг выразил уверенность, что к июльскому саммиту в США в альянсе будут сформулированы общие рамки механизма долгосрочной поддержки Киева.

«Внутри НАТО существуют разные точки зрения на этапе подготовки к принятию важных решений на саммите. Но раньше мы добивались решений, и сейчас я надеюсь, что мы договоримся», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее Bloomberg сообщил, что генсек НАТО отказался от планов создать фонд для Киева на €100 млрд.

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