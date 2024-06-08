RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: Столтенберг отказался от создания фонда для Киева на €100 млрд

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию фонда военной помощи Киеву в течение пяти лети на сумму €100 млрд из-за несогласия внутри альянса.

Об этом пишет Bloomberg.

«... союзники поставили под сомнение его (фонда — RT.) жизнеспособность на фоне нежелания брать на себя обязательства по созданию новых фондов и опасений по поводу введения Украины в заблуждение», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Столтенберг на следующей неделе посетит Венгрию, где будет обсуждаться вопрос неучастия Будапешта в акциях Североатлантического альянса против других стран.

Также венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что западные государства подошли слишком близко к точке невозврата в украинском конфликте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить