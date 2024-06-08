Bloomberg: Столтенберг отказался от создания фонда для Киева на €100 млрд

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию фонда военной помощи Киеву в течение пяти лети на сумму €100 млрд из-за несогласия внутри альянса.

Об этом пишет Bloomberg.

«... союзники поставили под сомнение его (фонда — RT.) жизнеспособность на фоне нежелания брать на себя обязательства по созданию новых фондов и опасений по поводу введения Украины в заблуждение», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Столтенберг на следующей неделе посетит Венгрию, где будет обсуждаться вопрос неучастия Будапешта в акциях Североатлантического альянса против других стран.

Также венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что западные государства подошли слишком близко к точке невозврата в украинском конфликте.