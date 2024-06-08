Bloomberg: Столтенберг отказался от создания фонда для Киева на €100 млрд
Об этом пишет Bloomberg.
«... союзники поставили под сомнение его (фонда — RT.) жизнеспособность на фоне нежелания брать на себя обязательства по созданию новых фондов и опасений по поводу введения Украины в заблуждение», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Столтенберг на следующей неделе посетит Венгрию, где будет обсуждаться вопрос неучастия Будапешта в акциях Североатлантического альянса против других стран.
Также венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что западные государства подошли слишком близко к точке невозврата в украинском конфликте.