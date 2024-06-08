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Орбан: Столтенберг обсудит в Венгрии неучастие Будапешта в акциях НАТО

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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на следующей неделе посетит Венгрию, где будет обсуждаться вопрос неучастия Будапешта в акциях Североатлантического альянса против других стран.

Об этом в интервью телеканалу TV2 сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Нам надо вести битву за то, чтобы Венгрия могла, как она хочет, остаться в стороне от всех акций, которые хотят проводить вне территории Венгрии против других стран», — подчеркнул Орбан. 

По его словам, речи о том, чтобы общие военные подразделения вели военные операции за пределами стран альянса, быть не может.

«Это строго запрещено, НАТО не для того создавалось, это оборонительный альянс», — цитирует Орбана РИА Новости

Ранее Орбан заявил, что политика Запада может привести к мировой войне.

Также, по его мнению, Запад подошёл к точке невозврата на Украине.

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