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Орбан заявил, что политика Запада может привести к мировой войне

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика Запада может привести к мировой войне.
Орбан заявил, что политика Запада может привести к мировой войне
  • AP

«Мы не изолировали с самого начала региональный конфликт. Провоенные политики сделали из него общеевропейский конфликт, он превратился в конфликт Востока и Запада... Так из региональных конфликтов возникают мировые войны. Вопрос в том: можно ли это остановить? — цитирует его РИА Новости.

Он также заявил, что западные государства подошли слишком близко к точке невозврата в конфликте на Украине.

Ранее президент США Джо Байден признал в интервью телеканалу ABC, что решение одобрить удары ВСУ по целям внутри границ России американским оружием «теоретически может» втянуть Запад в конфликт.

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