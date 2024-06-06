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Шольц: граждане ФРГ боятся эскалации конфликта на Украине

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Немецкий канцлер Олаф Шольц признал, что многие жители Германии боятся обострения украинского конфликта.

Шольц подчеркнул, что относится «серьёзно» к опасениям немецких граждан. 

«Беспокоиться о мире — в этом нет чего-то наивного и дурного. Заботы граждан — это то, что нужно уважать и к чему нужно относиться серьёзно. Я в любом случае делаю это», — убеждён канцлер. 

Он заявил об этом в ходе выступления в Бундестаге, передаёт ТАСС. 

При этом, по словам Шольца, «обеспечивать мир не значит выбрасывать белый флаг». Он подчеркнул, что не допустит «войну как средство политики». 

Ранее Шольц заявил, что удары западным оружием по территории России не приведут к эскалации конфликта.

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