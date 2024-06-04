Шольц: удары западным оружием по России не приведут к эскалации
- AP
Своё мнение он высказал в интервью радиостанции Antenne Bayern.
«В этом вопросе мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал американский президент, речь идёт лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков», — сказал Шольц.
Канцлер ФРГ подчеркнул, что он «не позволит никакому давлению» заставить его принять неправильное решение.
Ранее в немецком парламенте потребовали объяснить решение Шольца допустить применение немецкого вооружения против целей на территории России.
По словам депутата Сары Вагенкнехт, канцлер становится угрозой безопасности для Германии.