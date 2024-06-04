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Шольц: удары западным оружием по России не приведут к эскалации

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Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что применение западного оружия для ударов по территории России не будет способствовать эскалации конфликта.
Шольц: удары западным оружием по России не приведут к эскалации
  • AP

Своё мнение он высказал в интервью радиостанции Antenne Bayern.

«В этом вопросе мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал американский президент, речь идёт лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков», — сказал Шольц. 

Канцлер ФРГ подчеркнул, что он «не позволит никакому давлению» заставить его принять неправильное решение. 

Ранее в немецком парламенте потребовали объяснить решение Шольца допустить применение немецкого вооружения против целей на территории России. 

По словам депутата Сары Вагенкнехт, канцлер  становится угрозой безопасности для Германии.

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