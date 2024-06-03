В бундестаге потребовали объяснить решение Шольца по поводу оружия против России

Депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт призвала канцлера Германии Олафа Шольца пояснить, почему он решил допустить применение немецкого вооружения против целей на российской территории.

Об этом Вагенкнехт рассказала медиагруппе Funke, передаёт ТАСС.

«Я призываю Олафа Шольца выступить с правительственным заявлением в связи со сменой курса. <...> Тот, кто принесёт войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесёт её в Германию», — заявила депутат.

По её словам, «самопровозглашенный канцлер мира» становится угрозой безопасности для Германии. Дальнейшая эскалация конфликта может закончиться третьей мировой войной, подчеркнула Вагенкнехт.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Шольц дал Киеву разрешение на использование немецкого оружия для ударов по России.

Как заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Украина и её союзники получат ответ разрушительной силы, если по России будет нанесён удар западным дальнобойным вооружением.