RT в Telegram
Подпишись

В бундестаге потребовали объяснить решение Шольца по поводу оружия против России

Короткая ссылка
Депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт призвала канцлера Германии Олафа Шольца пояснить, почему он решил допустить применение немецкого вооружения против целей на российской территории.
В бундестаге потребовали объяснить решение Шольца по поводу оружия против России
  • AP
  • © Michael Sohn

Об этом Вагенкнехт рассказала медиагруппе Funke, передаёт ТАСС.

«Я призываю Олафа Шольца выступить с правительственным заявлением в связи со сменой курса. <...> Тот, кто принесёт войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесёт её в Германию», — заявила депутат. 

По её словам, «самопровозглашенный канцлер мира» становится угрозой безопасности для Германии. Дальнейшая эскалация конфликта может закончиться третьей мировой войной, подчеркнула Вагенкнехт.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Шольц дал Киеву разрешение на использование немецкого оружия для ударов по России. 

Как заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Украина и её союзники получат ответ разрушительной силы, если по России будет нанесён удар западным дальнобойным вооружением. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить