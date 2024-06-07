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Орбан: Запад подошёл к точке невозврата на Украине

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что западные государства подошли слишком близко к точке невозврата в украинском конфликте.

Об этом он заявил в эфире радиостанции Kossuth, передаёт ТАСС. 

«Что касается последней возможности повернуть вспять, этой точки невозврата, когда уже невозможно будет дать обратный ход, то мы уже находимся очень близко к ней», — сказал Орбан.

По его словам, возрастает угроза новой мировой войны. Сторонники этого сценария сделали конфликт на Украине европейским, отметил Орбан, а теперь он выходит за пределы Европы и  распространяется на другие регионы.

«Вот так региональные войны перерастают в мировые», — заключил премьер-министр Венгрии.

При этом он отметил, что не допустит втягивания Венгрии в конфликт на Украине и не станет участвовать в возможной миссии Североатлантического альянса. 

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна никогда не будет участвовать в действиях, которые подводят НАТО к войне. 

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