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Сийярто: мы не станем участвовать в действиях, которые подводят НАТО к войне

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал RT отказ страны от участия в возможных военных операциях НАТО на Украине.
Сийярто: мы не станем участвовать в действиях, которые подводят НАТО к войне
  • AP

«У нас очень чёткая позиция, и мы ясно дали это понять. Остальным остаётся только уважать её. Мы никогда не станем участвовать в действиях, которые как никогда близко подводят НАТО к войне», — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что нужно сделать всё возможное во избежание прямого противостояния России и НАТО.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет принимать участие в возможных операциях Североатлантического альянса на Украине против России.

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