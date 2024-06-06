Сийярто: мы не станем участвовать в действиях, которые подводят НАТО к войне

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал RT отказ страны от участия в возможных военных операциях НАТО на Украине.

«У нас очень чёткая позиция, и мы ясно дали это понять. Остальным остаётся только уважать её. Мы никогда не станем участвовать в действиях, которые как никогда близко подводят НАТО к войне», — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что нужно сделать всё возможное во избежание прямого противостояния России и НАТО.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет принимать участие в возможных операциях Североатлантического альянса на Украине против России.