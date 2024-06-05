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Орбан: Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против России

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Венгрия не будет принимать участие в возможных операциях Североатлантического альянса на Украине против России. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Орбан: Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против России
  • РИА Новости

«Мы хотели бы заключить соглашение с будущим генеральным секретарём о том, что мы не будем участвовать в операциях НАТО против русских на Украине, даже если мы будем членами НАТО», — цитирует его ТАСС.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Венгрия не согласится на ежегодное выделение Украине военной помощи на $40 млрд, если только это не будет связано с войной в Европе, как это предусмотрено Вашингтонским договором.

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