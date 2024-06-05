Орбан: Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против России
- РИА Новости
«Мы хотели бы заключить соглашение с будущим генеральным секретарём о том, что мы не будем участвовать в операциях НАТО против русских на Украине, даже если мы будем членами НАТО», — цитирует его ТАСС.
Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Венгрия не согласится на ежегодное выделение Украине военной помощи на $40 млрд, если только это не будет связано с войной в Европе, как это предусмотрено Вашингтонским договором.