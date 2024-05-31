Венгрия не согласится на ежегодное выделение Украине помощи на $40 млрд
- AP
«Руководство НАТО предлагает ежегодно собирать по 16 трлн форинтов ($40 млрд)», — сказал министр журналистам, его слова приводит ТАСС.
Сийярто подчеркнул, что странам НАТО сейчас никто не угрожает, поэтому Венгрия не согласна с такой позицией руководства альянса.
Как подчеркнул глава венгерского правительства Виктор Орбан, переговоры об урегулировании конфликта на Украине должны вести Россия и США, так как договорённости затронут всю систему международной безопасности.