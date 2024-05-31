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Венгрия не согласится на ежегодное выделение Украине помощи на $40 млрд

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Венгрия не согласится на ежегодное выделение Украине военной помощи на $40 млрд, если только это не будет связано с войной в Европе, как это предусмотрено Вашингтонским договором, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Венгрия не согласится на ежегодное выделение Украине помощи на $40 млрд
  • AP

«Руководство НАТО предлагает ежегодно собирать по 16 трлн форинтов ($40 млрд)», — сказал министр журналистам, его слова приводит ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что странам НАТО сейчас никто не угрожает, поэтому Венгрия не согласна с такой позицией руководства альянса.

Как подчеркнул глава венгерского правительства Виктор Орбан, переговоры об урегулировании конфликта на Украине должны вести Россия и США, так как договорённости затронут всю систему международной безопасности.

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