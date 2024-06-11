Премьер Грузии: санкции США оскорбительны и не соответствуют духу партнёрства
- AP
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Выступая на проходящей в Берлине конференции по восстановлению Украины, глава грузинского правительства подчеркнул, что санкции США «несерьёзные».
«Это первое. Хотя вместе с несерьёзностью санкции оскорбительны для нашей страны и нашего народа. Это не соответствует духу партнёрства», — цитирует его ТАСС.
Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что санкции США против республики — это ошибка Вашингтона.