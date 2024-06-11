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Премьер Грузии: санкции США оскорбительны и не соответствуют духу партнёрства

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Американские санкции против руководства Грузии оскорбительны, они не соответствуют духу партнёрства между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
Премьер Грузии: санкции США оскорбительны и не соответствуют духу партнёрства
  • AP
  • © Irakli Gedenidze

Выступая на проходящей в Берлине конференции по восстановлению Украины, глава грузинского правительства подчеркнул, что санкции США «несерьёзные».

«Это первое. Хотя вместе с несерьёзностью санкции оскорбительны для нашей страны и нашего народа. Это не соответствует духу партнёрства», — цитирует его ТАСС.

Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что санкции США против республики — это ошибка Вашингтона.

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