Премьер Грузии: санкции США оскорбительны и не соответствуют духу партнёрства

Американские санкции против руководства Грузии оскорбительны, они не соответствуют духу партнёрства между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Выступая на проходящей в Берлине конференции по восстановлению Украины, глава грузинского правительства подчеркнул, что санкции США «несерьёзные».

«Это первое. Хотя вместе с несерьёзностью санкции оскорбительны для нашей страны и нашего народа. Это не соответствует духу партнёрства», — цитирует его ТАСС.

Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что санкции США против республики — это ошибка Вашингтона.