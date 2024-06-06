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Вице-премьер Грузии: санкции против грузин — это ошибка США

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Решение Госдепа ввести визовые ограничения против Грузии — это ошибка Соединённых Штатов, заявила вице-премьер республики Тея Цулукиани, которая также является министром культуры и спорта.

«Это является очередной ошибкой, которую, к своему и нашему сожалению, допускают США в отношении своих стратегических партнёров. Это не первая ошибка, наверное. Мы должны предполагать, что будут допущены и другие ошибки», — сказала министр в эфире канала «Имеди», её слова приводит ТАСС.

6 июня представитель Госдепа Мэттью Миллер объявил, что США вводят визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которые причастны к «подрыву демократии» в республике, а также против их семей.

Первая «волна» визовых ограничений затронет прежде всего членов партии «Грузинская мечта», парламентариев, сотрудников правоохранительных органов и «частных лиц».

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