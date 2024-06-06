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США вводят визовые ограничения против депутатов из Грузии за «подрыв демократии»

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Госдеп США вводит визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которые причастны к «подрыву демократии» в республике, а также против их семей.
США вводят визовые ограничения против депутатов из Грузии за «подрыв демократии»
  • РИА Новости

Такое объявление сделал во время брифинга представитель Госдепа Мэттью Миллер. Среди причин визовых ограничений он назвал «подрыв демократии» в Грузии, «жестокость в отношении мирных протестующих», а также «распространение дезинформации».

Первая «волна» визовых ограничений затронет прежде всего членов партии «Грузинская мечта», парламентариев, сотрудников правоохранительных органов и «частных лиц».

Вашингтон рассчитывает на то, что руководство Грузии «пересмотрит свои действия», в противном случае США примут дополнительные меры, отметил Миллер. Отвечая на вопрос журналиста, он уточнил, что новые ограничения пока коснутся 20—30 человек.

Утром 3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния». Закон об иностранных агентах вступил в силу. Парламент республики для принятия закона был вынужден преодолеть президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили, которая критикует законопроект.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» также сообщила, что вносит на рассмотрение парламента пакет законопроектов, запрещающих пропаганду ЛГБТ*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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